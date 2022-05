Exposition Mosaïques d’Art de MJ NEAU

Exposition Mosaïques d’Art de MJ NEAU, 3 juin 2022, . Exposition Mosaïques d’Art de MJ NEAU

2022-06-03 – 2022-06-26 EUR Découvrez les belles Mosaïques de Marie-Josèphe NEAU.

Entrée libre du lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Dimanche matin de 9h30 à 12h30.

