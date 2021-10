Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 Arette, 15 novembre 2021, Arette. Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 2021-11-15 – 2021-11-26 Place des poilus Mairie d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 Exposition – Morts pour la France et prisonniers de la guerre 1940 – 1945 Office de Tourisme du Haut Béarn dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Place des poilus Mairie d'Arette Ville Arette lieuville 43.0955#-0.71693