Exposition MORPHOSE d’Hugo Servanin aux Magasins Généraux ! Magasins Généraux, 16 mars 2023, Pantin.

Du jeudi 16 mars 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Après le musicien Thylacine en 2019, l’artiste textile et chercheuse Jeanne Vicerial à l’automne 2021, et l’artiste et militante Mégane Brauer au printemps 2022, les Magasins Généraux invitent le sculpteur émergent Hugo Servanin à prendre possession de l’intégralité du lieu et de sa programmation dans le cadre d’une exposition-résidence au printemps 2023.

Hugo Servanin donne forme à un univers mêlant récits, sculptures, installations, dispositifs mécaniques et technologiques, à travers lesquels il fait résonner les mythologies, les représentations et les croyances qui façonnent nos corps. Il donne ainsi vie au « monde des Géants », êtres hybrides à la croisée de divers matériaux — verre, argile, plâtre, résine, métal, végétaux, fluides… — et moulages de corps humains. L’artiste interroge notamment les notions de corps idéal, de corps diminué/augmenté et de corps dissident.

La présentation de son travail aux Magasins Généraux, la première de si grande envergure, prend la forme d’une vaste installation sculpturale immersive et évolutive. Intitulée Environnement 5 et résultat de deux ans de conception, elle dévoile le cycle de vie de ces Géants, de leur naissance dans des moules à leur embaumement. Plusieurs collaborations, avec les artistes Mohamed Bourouissa et Jeanne Vicerial, rythment le parcours.

Tout au long de l’exposition-résidence, des invitations à d’autres artistes et des événements mêlant performance, arts de la scène, cuisine et tables-rondes se déploient aux Magasins Généraux, transformés pour l’occasion en espace d’interactions et en prolongation de l’atelier de l’artiste.

Avec les collaborations de Mohamed Bourouissa, Jeanne Vicerial et Jesse Kanda

Commissariat : Anna Labouze & Keimis Henni

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : https://magasinsgeneraux.com/fr/expositions/morphose-hugo-servanin

© Antoine Omerin, 2021