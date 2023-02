Exposition Morphose Atelier les empreintes Nay Catégories d’Évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Morphose Atelier les empreintes, 11 mars 2023, Nay . Exposition Morphose 21 Rue Léon Gambetta Atelier les empreintes Nay Pyrénées-Atlantiques Atelier les empreintes 21 Rue Léon Gambetta

2023-03-11 – 2023-03-31

Atelier les empreintes 21 Rue Léon Gambetta

Nay

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 L’Atelier Les Empreintes présente le travail de l’artiste Marjorie Chevalier. « Morphose » est le nom de l’exposition qui rassemble plusieurs de ses dessins sur le thème de la composition morphologique. Vernissage le 10 mars à 19h en présence de l’artiste. L’Atelier Les Empreintes présente le travail de l’artiste Marjorie Chevalier. « Morphose » est le nom de l’exposition qui rassemble plusieurs de ses dessins sur le thème de la composition morphologique. Vernissage le 10 mars à 19h en présence de l’artiste. +33 7 82 86 30 73 Atelier les Empreintes ©LesEmpreintes

Atelier les empreintes 21 Rue Léon Gambetta Nay

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Nay Pyrénées-Atlantiques Atelier les empreintes 21 Rue Léon Gambetta Ville Nay lieuville Atelier les empreintes 21 Rue Léon Gambetta Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay /

Exposition Morphose Atelier les empreintes 2023-03-11 was last modified: by Exposition Morphose Atelier les empreintes Nay 11 mars 2023 21 Rue Léon Gambetta Atelier les empreintes Nay Pyrénées-Atlantiques Atelier les empreintes Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay Pyrénées-Atlantiques