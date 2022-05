Exposition “Morceaux choisis” – Julien des Monstiers Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu Indre-et-Loire Julien des Monstiers, artiste peintre, montre à travers ses peintures à la fois abstraites, figuratives et suggestives, un enchevêtrement d’images et de reliefs.

Dans le cadre de cette exposition, il met en avant des détails de certaines de ses toiles imposantes.

Julien des Monstiers expose des impressions de peintures à l'huile sur papier. Il met en avant détails de ces tableaux. Ces extraits sont exposés pour la première fois au public.

Dans le cadre de cette exposition, il met en avant des détails de certaines de ses toiles imposantes.

Richelieu Indre-et-Loire