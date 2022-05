Exposition « Mood & wood : art déco recyclé »

Exposition. Avec Mood and Wood, Valentin François crée des luminaires à partir d'objets et de matériaux de récupération. La palette de Valentin François est très large. Il détourne les objets comme de vieux appareils photo, des morceaux de ferraille, des objets en tous genres chinés. À découvrir ! Du dimanche 7 au dimanche 14 août. Saint-Martin-de-Bréhal, Cale principale, Bréhal. Gratuit. Contact : 02 33 91 96 93

