du lundi 14 mars au mardi 31 mai à Salle Renaissance (au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville, sous les arcades)

Jusqu’au 31 mai 2022, la salle Renaissance de l’Hôtel de Ville accueille l’exposition photographique “Monuments Historiques de Charente- Maritime”. L’exposition propose de (re)découvrir, à travers 27 clichés de la photographe Anne Chopin, le patrimoine charentais. En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et les Editions Hervé Chopin.

Entrée libre

Nous vous invitons à admirer 27 des 849 sites classés au titre de Monuments Historiques en Charente-Maritime et à apprécier la diversité de leurs architectures. Salle Renaissance (au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville,sous les arcades) Place de l’Hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle La Trompette Charente-Maritime

