Exposition "Montauban, portrait d'une ville"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CIAP Montauban

Le parcours mêlant objets, œuvres, maquettes et panneaux vous présente les grandes étapes de l’histoire de la ville et les traits constitutifs de son patrimoine. En 2017, la présentation s’est enrichie de deux pièces de costume bigouden confectionnées au XIXe siècle avec du cadis montalbanais, prêtées par le Musée bigouden de Pont-l’Abbé et de 14 œuvres du musée Ingres Bourdelle qui toutes résonnent avec l’histoire de la ville. Découvrez Montauban, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à nos jours. CIAP Montauban 25 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

