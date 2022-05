Exposition « Monstrueusement nÔtre ! » Salle Jean Jaurès, 16 mai 2022, Wattrelos.

Exposition « Monstrueusement nÔtre ! »

du lundi 16 mai au mardi 31 mai à Salle Jean Jaurès

Venez découvrir les belles œuvres réalisées par les enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques. Le monstre sous toutes ses coutures : monstre gentil, effrayant, humain ou surnaturel. Comment la représentation du monstre dans la littérature et dans les pratiques artistiques permet-elle d’exprimer sa fascination, ses peurs pour le sujet ? Les élèves accompagnés de leur enseignant et d’intervenants en arts visuels sont heureux de vous présenter le fruit de leur créativité. Du 16 au 31 mai 2022 Entrée libre. Visible au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi en temps scolaire. Fermé le mercredi, le week-end et les jours fériés Salle Jean Jaurès – 51, rue Jean Jaurès

Gratuit

Venez découvrir les belles œuvres réalisées par les enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques

Salle Jean Jaurès 51 rue Jean Jaurès 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T00:00:00 2022-05-16T23:59:00;2022-05-17T00:00:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-19T00:00:00 2022-05-19T23:59:00;2022-05-20T00:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-23T00:00:00 2022-05-23T23:59:00;2022-05-24T00:00:00 2022-05-24T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-30T00:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T00:00:00 2022-05-31T23:59:00