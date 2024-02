Exposition Monstres et Héros de cinéma Saint-Quentin, samedi 24 février 2024.

La galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin accueille du 24 février au 3 novembre l’exposition Monstres et Héros du Cinéma.

C’est un véritable voyage à travers des pièces issues de films réalisés par de grands noms du 7e Art tels que Besson, Cameron, Lucas, Spielberg…

Costumes, maquettes, décors, masques et objets mythiques permettront aux visiteurs de plonger dans la mythologie ancestrale du combat entre le bien et le mal. Au détour de cartels explicatifs vous découvrirez les caractéristiques des monstres et des Héros ainsi que le processus de création des Costumiers.ères, Stylistes, Décorateurs.rices et Illustrateurs.rices.

Dans un univers épuré et futuriste, les visiteurs feront face à des personnages emblématiques provenant d’une vingtaine de films tels que Star Wars, Le 5e élément, Indiana Jones, Valérian, Alien, Arthur et les Minimoys…

Un livret jeu ainsi qu’un programme de médiation sont également proposés afin d’offrir à tous la possibilité de développer des techniques artistiques allant de la découverte de l’Histoire de L’Art, en passant par la robotique, les jeux vidéo, les métiers du cinéma (effets spéciaux, maquillage, création de masque de monstres).

Tarif plein 2€- Tarif réduit 1€

(Demandeurs d’emploi Etudiants- Personnes en situation de handicap)

Gratuit pour les étudiants le vendredi

Gratuit pour les enfants de -5 ans

Programme des animations et activités sur place ou à l’Office de Tourisme.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-11-03

14 rue de la sellerie

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France clara.saintcyr@saint-quentin.fr

L’événement Exposition Monstres et Héros de cinéma Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois