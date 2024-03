Exposition, Monstres de papier au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 30 mars 2024.

Exposition, Monstres de papier au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Depuis des milliers d’années, les monstres fascinent et terrorisent les hommes partout sur la planète !

Mythologiques ou fantastiques, effrayants ou bienveillants, partez à la découverte de ces êtres inquiétants qui peuplent notre imaginaire collectif. Sans eux pas de quête, pas de héros, pas d’histoire !

Dans une mise en scène tout en carton, rentrez dans la gueule d’un monstre et découvrez les œuvres d’une dizaine d’artistes talentueux sculptures, gravures, peintures, dessins, collages, découpages …

Admirez leurs sorcière, cyclope ou tarasque, côtoyez la créature de Frankenstein et tous les monstres sympathiques ou les animaux métamorphosés en Monstrus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-12-21

Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@moulindugot.fr

L’événement Exposition, Monstres de papier au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-03-22 par OT de Noblat