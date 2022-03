Exposition Monsieur QQ Quimperlé, 9 mars 2022, Quimperlé.

Exposition Monsieur QQ Éric Berlinson coiffeur barbier 7 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-03-09 09:30:00 – 2022-04-10 18:00:00 Éric Berlinson coiffeur barbier 7 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère

Monsieur QQ est un peu touche à tout: Illustrations et peintures, vidéo et graphisme, sculptures-objets ou encore installations filaires.

L’univers de Monsieur QQ reflète un éclectisme qui s’exprime entre l’abstrait, le figuratif et un goût certain pour le ludisme, assimilable à la BD sans en être.

https://www.monsieurqq.com/

eric.berlinson@gmail.com +33 2 98 09 21 33

Éric Berlinson coiffeur barbier 7 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

