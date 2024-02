Exposition monographique Romain Carré – Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, jeudi 7 mars 2024.

Exposition monographique de Romain Carré – Galerie du Crous de Paris | 07–16 mars 2024 7 – 15 mars 1

Suite à l’appel à projet bi-annuel de la Galerie du Crous de Paris en 2022, Romain Carré fut lauréat, pour la sélection 2023/2024, d’une exposition monographie sur les deux étages de la galerie. Il s’agira de sa première exposition monographique publique.

“Sans être rétrospective, une telle exposition a cependant vocation à montrer dans le détail l’évolution des réflexions de l’artiste. Articulées notamment autour de l’idée de nature et des thèmes de la croyance et de l’objectivité que l’artiste aborde d’un point de vue épistémologique -, ces réflexions mobilisent des interventions plastiques chaque fois changeantes.

De la peinture à la vidéo, en passant par la sculpture et l’installation, Romain Carré déploie dans cette exposition un ensemble de pièces disparates mais cependant unifié par une recherche constante : abattre les frontières entre le discours réflexif de la science et celui, supposément individualisé, de l’art pour rendre celui-ci capable de s’ériger comme un système d’organisation des connaissances.”

Commissariat d’exposition : Alexandre Pastor

Textes de présentation : Mathieu Gard

Production : GALERIE L’HÉRITIER

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts, Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris 75006