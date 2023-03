EXPOSITION MONOCHROME ET CAMAÏEU avenue du Général de Gaulle Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

2023-03-18 14:00:00 – 2023-03-26 18:30:00
Casino Municipal
avenue du Général de Gaulle
Cattenom

2023-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-26 18:30:00 18:30:00

Moselle Les peintres de l’école de peinture et de l’atelier « tableaux en relief » vous présentent leurs œuvres, ainsi que les objets réalisés par les ateliers tissus et cartonnage sans oublier les foulards de l’atelier peinture sur soie. Venez découvrir toute la créativité des artistes.

Des animations sont également proposées aux enfants (accompagnés de leurs parents). avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Cattenom

