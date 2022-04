Exposition « Monnaies & Merveilles » 11 Conti – Monnaie de Paris, 14 mai 2022, Paris.

Exposition « Monnaies & Merveilles »

11 Conti – Monnaie de Paris, le samedi 14 mai à 18:00

D’or, d’argent, de plumes, de nacre, de perles ou de fer, la monnaie étonne par sa diversité. Les transactions commerciales sont matérialisées sous de multiples formes, pour finir, au-delà de l’échange, par exprimer le rang, le prestige et la richesse. Ces instruments, exhibés ou tenus secrets, sont investis de symboliques sociales ou sacrées et épousent les aspects les plus divers : velours Kuba du Zaïre, bracelets-monnaie de Côte d’Ivoire, textiles de Timor (Asie du Sud-Est), rouleaux de plumes des îles Santa Cruz (Polynésie)… Quelques 200 pièces provenant d’institutions muséales ou de collections privées invitent le public à un voyage sensible au cœur des usages et des rituels monétaires à travers les cultures et les civilisations. Le parcours met également en lumière une série d’objets populaires européens comme les spectaculaires automates de voyance qui célèbrent la pièce de monnaie comme un rite de passage vers l’irrationnel et le rêve. [https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022](https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022)

Entrée libre ou sur réservation

Présentée dans les salons historiques de la Monnaie de Paris, l’exposition est une invitation au voyage à travers l’infinie variété des formes, matières et usages de la monnaie.

11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00