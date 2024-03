Exposition Monique Tello à Galerie Univer Galerie Univer / Colette Colla Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 11 mai 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La galerie Univer expose pour la sixième fois le travail récent de Monique Tello.

La liberté de son dessin, la fluidité de son trait, le va-et-vient du geste, entre méthode et hasard apportent à son œuvre fantaisie et poésie. Elle a été formée par le mouvement Support-Surface, imprégnée de l’Action painting et de l’écriture automatique. Elle s’en distingue par les perspectives sous-jacentes inscrites dans des recouvrements successifs, la sensibilité de son écriture et la subtilité des teintes.

Galerie Univer / Colette Colla 6, cité de l’ameublement 75011

Contact : +33143670067 univer@galerieuniver.com http://www.galerieuniver.com/2024/02/monique-tello-2/

©galerieuniver Sans titre, acrylique sur toile libre, 180 x 113 cm, 2023