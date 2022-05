Exposition Monique la poule tourdumondiste, 7 juin 2022, .

Exposition Monique la poule tourdumondiste

2022-06-07 – 2022-07-16

Monique, la poule tourdumondiste, raconte en quelques anecdotes son voyage en bateau et propose des expériences à picorer pour entrevoir la beauté et la fragilité de notre planète et nous inciter à la protéger.

Inspirée de l’expédition en voilier du Breton Guirec Soudée, cette exposition permet d’aborder des sujets tels que le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité ou encore la réduction des déchets. À la fois humoristiques et scientifiques, les modules sont interactifs et adaptés à tous.

