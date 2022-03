Exposition Mondo Minot CCSTI La Rotonde / la Soucoupe, 14 mai 2022, Saint-Étienne.

Exposition Mondo Minot

le samedi 14 mai à CCSTI La Rotonde / la Soucoupe

Destinée aux enfants de 2 à 7 ans, l’exposition-ateliers Mondo Minot vous propose un voyage à la découverte des sciences, un périple dans les mondes rêvés de deux jeunes héros, Lilian et Capucine. Tout commence par une chambre, une armoire, une porte à pousser… et c’est une vraie aventure qui s’offre aux plus petits ! Conçue par La Rotonde et Science Animation, cette exposition éveille la curiosité des plus jeunes et leur donne le goût des sciences. Au programme : des explorations, des manipulations ou encore des contes pour découvrir le monde du sommeil, du vivant, de la lumière, du virtuel et des cinq sens. Dans cette exposition interactive, l’enfant est amené à écouter, toucher, sentir, jouer, partager, créer et se questionner… pour apprendre en s’amusant.

Gratuit sur inscription sur larotonde-sciences.com

CCSTI La Rotonde / la Soucoupe 158 cours fauriel saint etienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00