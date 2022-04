Exposition Mondes sensibles, nouvelle collection textile Musée Bargoin, 14 mai 2022, Clermont-Ferrand.

Exposition Mondes sensibles, nouvelle collection textile

Musée Bargoin, le samedi 14 mai à 20:00

L’exposition Mondes sensibles, nouvelle collection textile, est la première présentation au public d’une collection textile unique acquise par le musée Bargoin en 2019. Cette collection de plus de 300 textiles extra-occidentaux a été constituée par Colette et Jean-Pierre Ghysels, collectionneurs et voyageurs pendant plus de soixante ans, qui ont réuni un ensemble inédit de costumes de populations tribales et rurales à travers le monde. Moins connus et moins collectés, ces textiles sont les témoins de traditions culturelles immatérielles, de techniques, savoir-faire et usages actuellement fragilisés, que ce soit par l’évolution des modes de vie, la perte de la transmission des savoir-faire ou la mondialisation. À cet égard ils sont essentiels pour comprendre le monde et avoir une meilleure connaissance de l’Autre. L’exposition présente plus de 90 pièces de la collection, issues de multiples cultures et mises en relation au sein d’un parcours thématique, permettant de poser un autre regard sur les sociétés humaines et leurs manières d’aborder la vie, ses moments forts comme ses aléas, mais aussi de donner du sens au monde. Le parcours fait ainsi dialoguer textiles du Japon, de Chine, de Bolivie, d’Afrique du Sud et d’Indonésie, entre autres, en proposant de porter un regard sur des thèmes tels que les identités, le pouvoir, les unions, la protection, l’enfance, les cérémonies et les rituels. Un plan de visite est à la disposition des jeunes visiteurs pour les accompagner dans leur découverte de l’exposition. Il est disponible sur simple demande à l’accueil du musée.

Dans la limite des places disponibles

Issues de multiples cultures, les pièces textiles exposées invitent à poser un autre regard sur les sociétés humaines, leurs manières d’aborder la vie mais aussi de donner du sens au monde.

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00