Exposition « Mondes Sensibles » : Daniel GIRAULT, Guy LE GAL, Christian LEROY Erquy, 11 août 2021, Erquy.

Exposition « Mondes Sensibles » : Daniel GIRAULT, Guy LE GAL, Christian LEROY 2021-08-11 – 2021-08-24 Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor

Avec leur propre sensibilité, de multiples techniques et supports, trois artistes costarmoricains nous dévoilent leur monde artistique constitué de dizaines d’œuvres, peintures, gravures, faïences et sculptures sur bois.

Avec Daniel GIRAULT, Guy LE GAL et Christian LEROY, tous trois membres de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer, le monde maritime est omniprésent. Mais pas seulement et de nombreuses surprises attendent les visiteurs. Alors laissez-vous guider, d’un estran lumineux au regard perçant d’une jeune navigatrice, en passant par un oursin délicatement ciselé, toutes les œuvres présentées ont en commun, le partage et la sincérité.

Accès libre, gratuit.

+33 2 57 25 22 22

