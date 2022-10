Exposition « Mondes Sensibles 4 – Paysages » Tarbes, 10 novembre 2022, Tarbes.

Exposition « Mondes Sensibles 4 – Paysages »

29 avenue Bertrand Barère TARBES au Laboratoire Omnibus Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 29 avenue Bertrand Barère

2022-11-10 – 2022-12-17

Depuis le printemps 2022, Omnibus présente un cycle d’ expositions associant deux femmes artistes qui mettent la nature et le vivant au centre de leur pratique, par les sujets qu’elles abordent ou les matériaux qu’elles utilisent.

De fines observatrices du monde sensible, attentives aux paysages, aux êtres, aux formes et aux forces de la nature, et qui nous invitent à repenser les liens qui nous unissent à elle en révélant sa richesse et sa beauté.

Béatrice Darmagnac et Aline Part s’intéressent tout particulièrement au paysage, entre imaginaire, cadrage et recomposition du réel : Installations, céramique, photographie…

> Exposition à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

> A noter : Samedi 26 novembre de 14h à 15h30 : Balade « Interstices »

Balade à la découverte des friches urbaines sous le prisme de l’art et de la botanique, en compagnie de Philippe Bertrand, artiste et paysagiste, et de Kevin Chrismann, artiste.

Proposée lors de chaque exposition du cycle Mondes sensibles, cette promenade dans la ville permet d’observer la diversité et le développement des plantes sauvages et du paysage, en fonction des saisons.

Gratuit sur inscription par mail

