Exposition “Mondes Sensibles 2 – Créatures” TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes

Du printemps à l’hiver 2022, Omnibus présente quatre expositions en duo associant des femmes artistes qui mettent la nature et le vivant au centre de leur pratique, par les sujets qu’elles abordent ou les matériaux qu’elles utilisent.

De fines observatrices du monde sensible, attentives aux paysages, aux êtres, aux formes et aux forces de la nature, et qui nous invitent à repenser les liens qui nous unissent à elle en révélant sa richesse et sa beauté.

“Créatures” réunit Virginie Cavalier et Louisa Raddatz, deux artistes qui s’intéressent tout particulièrement à l’animal et à des espèces menacées ou atypiques. Leurs sculptures et installations hybrides tissent des liens avec différents règnes du vivant.

Sur une invitation du Pari, Fabrique artistique de Tarbes, leur exposition s’exporte aussi hors les murs, sur un thème marin.

> Exposition à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

infomnibus@orange.fr +33 5 62 51 00 15 http://laboratoire-omnibus.over-blog.com/

