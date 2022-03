Exposition “Mondes parallèles” Château-Thierry, 2 avril 2022, Château-Thierry.

Exposition “Mondes parallèles” Château-Thierry

2022-04-02 14:00:00 – 2022-05-21 17:30:00

Château-Thierry Aisne

0 0 L’exposition « Mondes Parallèles » réunit le travail de deux

artistes, Clément Fourment et Baptiste Hersoc. Tous deux sont

originaires de la région Hauts-de-France. Baptiste travaille et

réside à Chézy-sur-Marne, Clément Fourment est né dans l’Oise

et vit aujourd’hui à Paris mais participe à de nombreuses

expositions dans la région.

Ce qui relie le travail des deux artistes, le met en parallèlement

dans cette même volonté de déstabiliser le spectateur dans un

premier temps, que cela soit d’une manière sensorielle et

spatiale ou par l’utilisation et l’association de motifs à la fois prés

du rêve et de la réalité. Il y a cette grande maitrise technique du

dessin qui confère aux choses fantastiques reproduites avec

beaucoup de « réel » une atmosphère troublante et paradoxale.

Les deux artistes invitent ainsi le spectateur à s’interroger et à se

servir de ses propres références sociales ou culturelles pour

trouver des repères et interpréter des situations, s’imaginer de

nouvelles histoires, s’inventer des récits.

La mise en parallèle de leur pratique artistique est évoquée dans

la scénographie de l’exposition, ou deux mondes peuvent

s’opposer, à travers la juxtaposition de deux salles : une salle

plongée dans l’obscurité, qui met en scène le travail de Baptiste

et une autre salle blanche, exposée sous la lumière naturelle qui

présente l’installation inédite et imaginée spécialement pour le

lieu de Clément Fourment.

thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr +33 9 72 62 37 31

