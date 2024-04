Exposition Mondes Arrée Bibliothèque municipale Loperhet, samedi 13 avril 2024.

Exposition Mondes Arrée Bibliothèque municipale Loperhet Finistère

“Mondes Arrée”, exposition photos tirée du beau livre du même nom écrit et composé par Hélène du Gouezou et Aïcha Dupoy de Guitard.

« Dans les monts d’Arrée, trois mondes se côtoient le monde d’En haut, celui des crêtes de schiste et du ciel changeant, le monde de l’Entre-deux, celui des forêts mystérieuses et des pierres sculptées et enfin le monde d’En bas, celui des eaux vives et des sombres marais.

Les photographies d’Aïcha Dupoy de Guitard sont les fruits de deux ermitages au cœur de l’hiver son regard singulier révèle avec délicatesse les trois strates des montagnes bretonnes. Les textes d’Hélène du Gouezou se posent en contre-chant, glissent du conte à la poésie, de l’Histoire aux histoires. »

Rencontre et dédicaces le dimanche 5 mai à 17h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-13

Bibliothèque municipale 12 rue de l’église

Loperhet 29470 Finistère Bretagne

