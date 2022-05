Exposition « Mona Lisa dans tous ses états » Tarbes, 18 juin 2022, Tarbes.

Cette année, les élèves de l’Atelier de Créativité — enfants et adultes — se sont penchés sur la Mona la plus célèbre monde.

Si le point de départ fut le même pour tous, chacun a su proposer une Mona singulière, en couleur ou en noir et blanc, détournée et retournée dans tous ses états.

Ainsi, ce début d’été, Mona Lisa s’installe, pour une quinzaine, dans la Chapelle Saint Dominique aux murs colorés, rarement ouverte au public.

L’exposition présente aussi des tableaux, dessins et linogravures aux thèmes plus larges et variés.

> Exposition à découvrir : Du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 18h / Samedi et dimanche en journée continue

> Vernissage en musique : Samedi 18 juin à 19h à la Chapelle puis dans l’enceinte de son cloître.

atelier2crea@gmail.com +33 6 06 62 79 63 https://atelier2crea.wixsite.com/atelier-2-creativite

