du lundi 6 septembre au mercredi 29 septembre à mairie de La Roche Maurice

La toponymie expliquée aux enfants et aux plus grands ! En Bretagne, les noms de lieux-dits donnent des indications précieuses aux habitants et aux voyageurs égarés. D’un seul coup d’oeil, le panneau de bord de route nous renseigne sur le nom du propriétaire, sur les caractéristiques du terrain, sur les animaux qui s’y trouvent ou sur l’environnement. Ils permettent de lire le paysage.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T13:00:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T13:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T13:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T18:00:00

