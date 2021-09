Rennes Maison des sciences de l'homme en Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Exposition “Mon tendre et petit fromage” Maison des sciences de l’homme en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition “Mon tendre et petit fromage” Maison des sciences de l’homme en Bretagne, 1 octobre 2021, Rennes. Exposition “Mon tendre et petit fromage”

du vendredi 1 octobre au jeudi 23 décembre à Maison des sciences de l’homme en Bretagne

Exposition autour du fromage, de sa production et consommation de produits laitiers à travers les époques en Europe. A travers des textes, images, recettes, sources archéologiques, analyses de laboratoire, expérimentations nous embarquons dans un parcours culturel et sensoriel où nous basculerons dans les pratiques et saveurs d’antan.

Gratuit / Pass sanitaire requis

Exposition en lien avec le projet Lait’ages impliquant des chercheurs du CREAAH et de TEMOS Maison des sciences de l’homme en Bretagne 2 avenue Gaston Berger, 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

