du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Site Le Corbusier

Les adolescents du centre d’animation de Firminy-Vert ont arpenté le quartier, l’ont découvert et redécouvert et nous en parlent avec passion et fantaisie. En parallèle, des enfants de Murska-Sobota (Slovénie), ville jumelle de Firminy ont réalisé le même travail dans leur ville. Une exposition inédite présentée à l’occasion des Journées nationales de l’Architecture, dans les parties basses de l’église Saint-Pierre. En partenariat avec Murska Sobota, le centre d’animation de Firminy-Vert et l’association Chic de l’Archi !

Entrée libre

