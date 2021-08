Metz Bibliothèque de Magny Metz, Moselle Exposition : « Mon quartier d’hier à aujourd’hui » Bibliothèque de Magny Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Exposition : « Mon quartier d’hier à aujourd’hui » Bibliothèque de Magny, 18 septembre 2021, Metz. Exposition : « Mon quartier d’hier à aujourd’hui »

Bibliothèque de Magny, le samedi 18 septembre à 14:00

### Découvrez une exposition des photographies anciennes du quartier, récoltées pendant la collecte réalisée durant les semaines précédentes. A quoi ressemblaient les quartiers de Metz en 1980 ? Et en 1995 ? La bibliothèque ou médiathèque de votre quartier vous invite à découvrir son évolution grâce à des photographies d’avant l’an 2000, collectées durant l’été auprès des habitants.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez une exposition des photographies anciennes du quartier, récoltées pendant la collecte réalisée durant les semaines précédentes. Bibliothèque de Magny 44 rue des Prêles, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Bibliothèque de Magny Adresse 44 rue des Prêles, 57000 Metz Ville Metz lieuville Bibliothèque de Magny Metz