2022-11-01 12:00:00 12:00:00 – 2022-11-30 18:00:00 18:00:00

Réalisée par Mes Mains en or et mise à disposition par la Médiathèque Départementale de Meurthe et Moselle. Guidés par des personnes célèbres comme Helen Keller, Louis Braille et Valentin Haüy, partez à la découverte de l’histoire de l’écriture braille et de l’album à toucher.

Comment écrit-on en braille ? Quelle est la recette pour une bonne image en relief ? À quoi ressemble un album illustré accessible aux enfants malvoyants ?

Du 1er au 30 novembre, pendant les horaires d'ouverture au public. +33 3 83 73 78 78

