Exposition « Mon Maroc, je croyais rêver » Loo & Lou Gallery Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 17 novembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 17 novembre au 23 décembre 2023, Loo & Lou Gallery présente les deux artistes Flo Arnold et Christophe Miralles à travers l’exposition « Mon Maroc, je croyais rêver », inspiré de la formule de Delacroix.

Les deux artistes partagent une vision artistique qui transcende les frontières des conventions stylistiques. Leur exposition commune explore la diversité des genres et des influences : en tant qu’étrangers adoptant le Maroc, ils rendent hommage à une terre qui a inspiré des artistes renommés tels que Delacroix, Matisse, Majorelle et d’autres orientalistes. Cette exposition incarne l’idée que l’art naît de rencontres, de voyages et de la fusion d’influences.

Loo & Lou Gallery 20, rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris

Contact : https://looandlougallery.com +33142740397 contact@looandlougallery.com https://looandlougallery.com

Flo Arnold & Christophe Miralles Flo Arnold & Christophe Miralles, 178 x 197 cm, huile et mixte sur bâche