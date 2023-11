Exposition Mon Livre Préféré Galerie Menil’8 Paris, 20 mars 2024, Paris.

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

1/ Ecrire à Yolande ayolande@gmail.com : «hello Yo je m’inscris à MLP2024 et j’ai choisi le livre : …. » Dites-nous quel livre vous avez choisi pour dessiner votre couverture de livre, Format A4 (papier au moins 200g, toile ou tous autres supports , …) et intérieur du A4 libre (peinture, collage, photos, encre, crayons…).

La créativité et les dessins montrent un bel engouement pour la lecture, vivement Mars 2024 !

Objectifs de l’appel :

☆ Créer une oeuvre illustrant la couverture de son « livre préféré » avec le nom et prénom de l’écrivain et le titre du livre, l’illustration est libre et originale, les médiums aussi.

Galerie Menil’8 8 rue Boyer 75020 Paris

Contact : https://mlleyo.odexpo.com

mlleYo Dessine la couverture de ton livre préféré