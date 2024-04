Exposition | Mon histoire en carton Nogent-sur-Oise, samedi 6 avril 2024.

Exposition | Mon histoire en carton Nogent-sur-Oise Oise

Découvrez l’exposition « Mon histoire en carton » de l’artiste Delphine Renard, à la médiathèque Maurice Schuman de Nogent-sur-Oise du 6 au 30 avril 2024.

Vernissage samedi 6 avril à 18h.

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

Mardi-jeudi et vendredi: 15h-18h30

Mercredi: 10h-12h et 14h-18h30

Samedi: 10h-12h30 et 14h-18h 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-30

1 Rue Denis Diderot

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France mediatheque@nogentsuroise.fr

L’événement Exposition | Mon histoire en carton Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise