Exposition Mon émotion naissait, avec et par la lumière Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux, samedi 6 avril 2024.

Exposition Mon émotion naissait, avec et par la lumière Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Vendredi

Œuvres photographiques et vidéos issues des collections du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) Normandie jouant avec la lumière de façon tantôt délicate, tantôt dramatique.

Exposition faisant écho au spectacle Les Yeux fermés inspiré du travail de Pierre Soulages et programmé au Théâtre Le Rayon Vert le 16 avril 2024.

Entrée libre à la Maison Henri IV.

Horaires d’ouverture les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-20

Quai du Havre Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr

