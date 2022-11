Exposition : Mon beau sapin Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Exposition : Mon beau sapin Niederbronn-les-Bains, 19 septembre 2022, Niederbronn-les-Bains. Exposition : Mon beau sapin

6 place de l’hôtel de ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-09-19 – 2022-12-18 Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin Exposition des créations résultant du jeu concours « Mon beau sapin ». Venez découvrir les réalisations des petits et plus grands dans la galerie de l’office de tourisme. Votez pour vos œuvres favorites ! Découvrez les créations et réalisations des participants au jeu concours « Mon beau sapin » et votez pour vos favoris ! Niederbronn-les-Bains

