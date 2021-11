Versailles Espace Richaud Versailles, Yvelines Exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022) Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 17 avril 2022 à Espace Richaud Tarif : 5€ / Gratuit pour les -26 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap • Billetterie sur place

A l’occasion de l’anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière, l’exposition rassemble des œuvres patrimoniales et contemporaines afin de montrer la fabrication du mythe Molière. Espace Richaud 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

