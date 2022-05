Exposition : “moins d’ordures pour les générations futures” Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Exposition : "moins d'ordures pour les générations futures" Route de Barville Médiathèque Municipale "Les Semailles" Cany-Barville

2022-05-12 – 2022-06-07

Cany-Barville Seine-Maritime Dans le cadre du Printemps de Cany, exposition à la médiathèque “Les Semailles” du 12 mai au 7 juin.

Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque : lundi 9h30-12h00 / mercredi 9h30-12h00 13h30-18h00 / jeudi et vendredi 15h00-18h00 / samedi 9h30-12h00 13h30-17h00.

Le samedi 21 mai l’exposition sera installée dans le parc des serres municipales.

bibliotheque@cany-barville.fr +33 2 35 57 24 13 https://www.mediatheque.cany-barville.fr/

