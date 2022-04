Exposition “Moines” Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny EUR Les sculptures d’Alain Bourgeon, récompensé par le Prix du public lors de la biennale 2021, seront exposées dans la tonnelle des jardiniers pendant l’été.

En parallèle, dans le parc, vous pourrez admirer les bancs poèmes. Les visites auront lieu du vendredi au dimanche de 15h à 19h. art.marcigny@hotmail.fr +33 3 85 25 39 06 Les sculptures d’Alain Bourgeon, récompensé par le Prix du public lors de la biennale 2021, seront exposées dans la tonnelle des jardiniers pendant l’été.

