Exposition « Moi-même (faute de mieux)» Galerie Alberta Pane, 28 janvier 2023, Paris.

Du samedi 28 janvier 2023 au samedi 04 mars 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

La Galerie Alberta Pane a le plaisir de présenter l’exposition ‘Moi-même (faute de mieux)’ dans son nouvel espace parisien situé au 44 rue de Montmorency, présentant le travail de Claude Cahun, Marie Denis, Romina De Novellis, Christian Fogarolli, Luciana Lamothe et João Vilhena.

Le titre de l’exposition fait référence à celui de la partie II du livre autobiographique « Aveux non avenus », écrit entre 1918-1929 par Claude Cahun. Cet ouvrage est un mélange de différents genres d’écriture : le journal intime, la poésie, le récit onirique et épistolaire complété par des photomontages réalisés en collaboration avec sa compagne de vie Suzanne Malherbe. Ce livre autobiographique et introspectif est un véritable parcours à la recherche du soi, un autoportrait, une quête de la possible définition de « qui suis-je? ». Avec une écriture indéfinissable, inclassable et non linéaire, où le rêve et la réalité se croisent sans cesse, Claude Cahun erre dans les méandres de l’Être sans trouver de réponse à ses questionnements, mais en nous livrant grâce à cette recherche une réflexion immensément profonde sur l’existence.

Claude Cahun est une artiste complexe et énigmatique, dont l’œuvre est totalement reliée à sa vie et imprégnée d’innombrables facettes, de fascination, de mystères devant être encore révélés et surtout d’une grande contemporanéité. Ceci non seulement en raison des thèmes qu’elle aborde, mais aussi par l’originalité avec laquelle elle utilise une variété de médiums tels que la photographie, l’écriture, le collage et la sculpture ou encore le déguisement, la transformation, la performance et le théâtre. La force des œuvres réside dans cette recherche incessante, obsessionnelle et continue de sa propre identité, qui ne sera, pourtant, jamais trouvée, car elle est multiple, plurielle et indéfinissable.

L’exposition ‘Moi-même (faute de mieux)’ souhaite faire résonner le travail de Claude Cahun avec les oeuvres de plusieurs artistes de la galerie, afin de mettre en exergue les fils rouges qui relient cette artiste historique aux artistes qui nous sont contemporains. Les thématiques abordées par Claude Cahun, telles que le déguisement, le travestissement, la transformation, la métamorphose ainsi que les questionnements d’identité et de genre, ressortent également des recherches de Romina De Novellis, Marie Denis, Christian Fogarolli, Luciana Lamothe et João Vilhena. La relation entre les oeuvres de ces six artistes se fait aussi ressentir d’un point de vue iconographique et ce, peu importe le médium.

Galerie Alberta Pane 44 rue de Montmorency 75003 Paris

Contact : https://albertapane.com/exhibitions/moi-meme-faute-de-mieux 0172346413 paris@albertapane.com

Courtesy Galerie Alberta Pane Exposition ‘Moi-même (faute de mieux)’