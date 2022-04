Exposition : Moi et les autres

Exposition : Moi et les autres, 18 mai 2022, . Exposition : Moi et les autres

2022-05-18 – 2022-07-01 L’exposition Moi et les autres est destinée aux enfants de 4 à 12 ans, de la moyenne section de maternelle aux élèves de CM2. Conçue comme une invitation aux échanges et à la réflexion à partir de douze illustrations issues de livres emblématiques de l’école des loisirs, elle a pour objectif d’inviter enfants, parents, éducateurs et professionnels du livre à réfléchir sur le sens du « vivre ensemble ».

Pour les 4-12 ans.

Sans réservation. Aux horaires d’ouverture. L’exposition Moi et les autres est destinée aux enfants de 4 à 12 ans, de la moyenne section de maternelle aux élèves de CM2. Conçue comme une invitation aux échanges et à la réflexion à partir de douze illustrations issues de livres emblématiques… L’exposition Moi et les autres est destinée aux enfants de 4 à 12 ans, de la moyenne section de maternelle aux élèves de CM2. Conçue comme une invitation aux échanges et à la réflexion à partir de douze illustrations issues de livres emblématiques de l’école des loisirs, elle a pour objectif d’inviter enfants, parents, éducateurs et professionnels du livre à réfléchir sur le sens du « vivre ensemble ».

Pour les 4-12 ans.

Sans réservation. Aux horaires d’ouverture. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville