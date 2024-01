Exposition modélisme naval Salle des Fêtes Batz sur mer, samedi 24 février 2024.

EXPOSITION MODÉLISME NAVAL Du samedi 24 février au dimanche 10 mars De 10h à 12h et de 14h à 18h Salle des Fêtes

EXPOSITION MODÉLISME NAVAL

Du samedi 24 février au dimanche 10 mars

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Salle des Fêtes

Le club de modélisme intercommunal du Croisic, créé en 1988, expose à Batz-sur-Mer des maquettes de bateaux fabriquées par ses membres. Dans cette exposition, vous pourrez découvrir différents modèles de maquettes navigantes, statiques, des chalutiers aux voiliers, ainsi qu’une animation de bateaux « pop-pop » présentés dans un petit bassin. Petits et grands pourront s’émerveiller de ce travail de précision, réalisé à partir de plans originaux, ces maquettes ont tout de vrais bateaux, jusque dans leurs moindres détails ! Ce club s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier aux travaux manuels ou se perfectionner. Si vous souhaitez adhérer, les membres partageront avec vous, et avec plaisir, leur passion et leur expertise.

Entrée libre

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

