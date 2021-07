Exposition mode : Satin et couleurs Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Jerusalem.

Exposition mode : Satin et couleurs

du jeudi 8 juillet au jeudi 15 juillet à Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand

L’institut Français de Jérusalem – antenne Chateaubriand, en partenariat avec le centre d’art HI, sont heureux de vous présenter l’exposition de mode “ Satin et Couleurs”. **Le vernissage aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 17h00 à l’Institut Français de Jérusalem – antenne Chateaubriand ➡ ️ Exposition ouverte jusqu’au 15 juillet 2021.** Cette exposition présente le travail de fin d’études des étudiantes du centre d’art HI, qui ont suivi une formation de création de mode d’un an et demi. Aujourd’hui, elles sont fières de présenter leurs expériences d’apprentissage dans les domaines du design, de la mode et de l’art contemporain. Cette formation a été supervisée par la créatrice de mode Heba Abu Rmeileh Sabbah et cette exposition vous est proposée par le directeur du centre d’art HI, l’artiste Issam Sabbah. **Les participantes :** Tala Iraqi, Hanan Jawabreh, Hanine Jbarah, Reem Abu Khdeir, Fatima Qawasm et Naquiyyah Ma’arouf

Entrée libre

En partenariat avec le Centre d’art HI

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



