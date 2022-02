Exposition Mod Koz Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition Mod Koz, 8 mars 2022, Rennes. Exposition

du mardi 8 mars au vendredi 18 mars à Mod Koz

Rassemblées dans le festival Pâss’Breizh, qui met en avant la place des femmes dans des cultures minoritaires, les artistes Léna Collin, Valentine Digois Le Goux et Mathilde Vaillant proposent une exposition au Mod koz. Vernissage le 8 mars à 18h !

Entrée libre

Mod Koz 3 Bis Rue Jean Marie Duhamel Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T17:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T01:00:00;2022-03-09T17:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T01:00:00;2022-03-10T17:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T01:00:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-15T17:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T01:00:00;2022-03-16T17:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T01:00:00;2022-03-17T17:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T01:00:00

