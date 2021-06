EXPOSITION MÔ MORISSON La Bresse, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Bresse.

La Bresse Vosges

Le monde de Mo.

Mo. Morisson est un artiste créatif et productif. C’est un véritable touche à tout : peinture, estampe,

installation, structure, vidéo, BD, machines infernales…Son entrée dans la création artistique est récente, elle

a été influencée par l’assassinat de la journaliste Anna Politkowskaïa. C’est ainsi qu’il crée plusieurs oeuvres et installations, comme « Les Livres vierges » – où il invite le promeneur à une véritable réflexion sur la liberté de la presse. Le fil conducteur de ses créations n’est autre que la société, avec ses faits divers mais aussi et surtout l’Histoire de ses peuples. Lui-même empreint d’une histoire familiale forte, faite de migrations politiques et sociales, Mo. Morisson souhaite partager son regard et sa sensibilité pour ainsi toucher le public par l’interactivité et le questionnement. S’il n’est pas toujours simple de déchiffrer son travail aux premiers abords, le public sera surpris par la diversité de ses créations. Si le beau n’est pas au coeur de la création, la réflexion et l’originalité le sont. Des planches de sa BD Regal Park à ses machines infernales Pay Cash, en passant par ses peintures et ses sculptures, il est certain que les visiteurs seront happés par cet univers encore jamais vu à la Maison de La Bresse.

