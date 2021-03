Bordeaux College Henri Dheurle Bordeaux Exposition MLK la force de l’engagement College Henri Dheurle Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Exposition MLK la force de l’engagement College Henri Dheurle, 29 mars 2021-29 mars 2021, Bordeaux. Exposition MLK la force de l’engagement

le lundi 29 mars à College Henri Dheurle

L’exposition MLK retrace de manière chronologique les événements les plus visibles du combat mené par Martin Luther King, du boycott de Montgomery à son assassinat. Cette série de photographies emblématiques permet de travailler sur la notion de racisme et sur la réalité de la ségrégation. Elle nous invite à penser l’Histoire du mouvement des droits civiques comme une preuve que les sociétés ne sont pas figées, que les injustices d’aujourd’hui, comme celles d’hier, doivent être prises avec gravité mais sans fatalité et que l’engagement des citoyens permet de les combattre.

sur inscription

Présentation de l’exposition Martin Luther King , « la force de l’engagement » College Henri Dheurle Bordeaux Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T08:30:00 2021-03-29T10:30:00;2021-03-29T14:00:00 2021-03-29T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bordeaux Autres Lieu College Henri Dheurle Adresse Bordeaux Ville Bordeaux