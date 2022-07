EXPOSITION : MISSIONS ARCHIVES Montpellier, 13 septembre 2022, Montpellier.

EXPOSITION : MISSIONS ARCHIVES

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault PIERRESVIVES

2022-09-13 – 2022-10-29

Montpellier

Hérault

L’exposition présente de manière succincte et ludique les différentes missions des Archives. Au travers des lieux, des métiers et des animations, ces documents qui renferment les traces de notre passé prennent vie. Remontez le temps avec nous pour que ce patrimoine commun n’ait plus de secrets pour vous.

Une exposition sur le fonctionnement des archives et sur le métier d’archiviste

serv-educa.archives@herault.fr

Montpellier

