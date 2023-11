Exposition Mission spatiale à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au dimanche 29 décembre 2024 :

.Tout public. payant

La Cité des sciences et de l’industrie lance sa nouvelle exposition permanente consacrée à l’exploration spatiale. Entrez dans la peau d’un ou d’une astronaute et vivez un rêve éveillé le temps d’une visite. Une aventure au cours de laquelle vous découvrirez la réalité et la complexité des missions spatiales.

Mission spatiale est une invitation au voyage dans le temps et l’espace. Elle laisse entrevoir les opportunités qu’offre l’espace, mais aussi leurs limites.

L’exposition, dont le parcours se décline en cinq parties, propose un état des lieux des recherches, des technologies et des réflexions autour des missions spatiales.

Explorer

Exploration spatiale humaine et robotique sont indissociables

Dans cette première partie, le visiteur découvre des objets allant là où l’humain ne peut pas aller pour des raisons de sécurité ou des temporalité. Sondes et rovers collectent images et sons et analysent atmosphères ou échantillons de roches. mais préparent aussi la venue d’êtres humains.

Voyager

Partez préparer un forage sur Europe, une lune de Jupiter située à des millions de kilomètres de la Terre. Grâce à ce spectacle, vivez une expédition spatiale du décollage à l’atterrissage. De la découverte des lanceurs au chois du mode de propulsion, en passant le calcul des trajectoire, la réalité est loin de ressembler aux films de science-fiction !

Transiter

Connaissez-vous Artémis ? Ce programme a permis fin 2022 d’envoyer le véhicule spatial Orion grâce au lanceur SLS. Orion a reussi son premier voyage sans équipage autour de la lune, ouvrant la voie à une future mission habitée. Découvrez une réplique d’Orion et une autre d’I-HAB, le module d’habitat européen de la station spaciale Lunar Gateway

Séjourner

Ici, les visiteurs voyagent dans le futur, posent le pied sur la lune et déambule dans une base établie. Comment y vivre en autonomie, en utilsant les ressources trouvés sur place et en recyclant le plus possible ? Quelles solutions architecturales pour s’adapter aux contraintes lunaires ? Grâce à un jeu multimédia, incarnez un ou une astronaute qui s’entraîne à vivre une journée sur Mars.

Questionner

Prendre de la distance.

La parole aux experts : astrophycisien, sociologue ou géopoliticien. Un dispositif audiovisuel livre une reflexion sur le rapport que notre société entretient avec l’espace et notamment sur les raisons qui motivent l’envoi d’humains dans l’espace. Dans cette dernière partie, profitez-en pour consulter les actualité autour du sujets.

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/mission-spatiale https://billetterie.cite-sciences.fr/

©Artsionm Petruschenka Adobe stock Espace