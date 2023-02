Exposition “Mission Potager” Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’Évènement: Indre

Indre Mézières-en-Brenne Cette exposition détalle le portrait de 10 fruits et légumes: comment poussent(ils? Dans quelles régions? Comment les consommer? et propose des contenus détaillés sur l’importance de les consommer à la bonne saison (effet sur la santé, la planète, le goût, calendrier des fruits et légumes de saison). Elle propoe aussi des conseils pour éviter les déchets et le gaspillage quotidien. Une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre comment les consommer de façon durable. bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 39 40 97 sloli-editions.com

