Exposition “mission océan” à Sougé Sougé Sougé Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Sougé

Exposition “mission océan” à Sougé Sougé, 27 mai 2022, Sougé. Exposition “mission océan” à Sougé Sougé

2022-05-27 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

Sougé Loir-et-Cher Sougé Exposition “mission océan” à Sougé. Tu vas découvrir dans cette exposition, 8 portraits d’animaux océaniques et 4 déchets que l’on retrouve malheureusement dans les océans, des informations sur les océans et des solutions pour lutter contre la pollution. Une exposition ludique et pédagogique. +33 2 54 72 54 30 Exposition “mission océan” à Sougé. Tu vas découvrir dans cette exposition, 8 portraits d’animaux océaniques et 4 déchets que l’on retrouve malheureusement dans les océans, des informations sur les océans et des solutions pour lutter contre la pollution. Pixabay

Sougé

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Sougé Autres Lieu Sougé Adresse Ville Sougé lieuville Sougé Departement Loir-et-Cher

Sougé Sougé Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souge/

Exposition “mission océan” à Sougé Sougé 2022-05-27 was last modified: by Exposition “mission océan” à Sougé Sougé Sougé 27 mai 2022 loir-et-cher Sougé

Sougé Loir-et-Cher