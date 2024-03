Exposition : miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà Musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen, samedi 18 mai 2024.

Exposition : miroirs de la Seine chez Flaubert et au-delà Pour Gustave Flaubert, la Seine est une source d’inspiration quotidienne et un symbole de rêveries lointaines. L’écrivain s’y baigne et y fait flotter ses mots. Entre correspondances, reconstitutions… Samedi 18 mai, 18h00 Musée Flaubert et d’histoire de la médecine

Pour Gustave Flaubert, la Seine est une source d’inspiration quotidienne et un symbole de rêveries lointaines. L’écrivain s’y baigne et y fait flotter ses mots. Entre correspondances, reconstitutions et résonnances modernes, cette exposition est une invitation à redécouvrir le fleuve sous toutes ses dimensions artistiques.

L’exposition est visible jusqu’au 2 juin 2024, profitez de la Nuit des musées pour la découvrir ou la redécouvrir (performance autour de l’exposition, visites commentées, livret jeu pour les enfants sont proposés).

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 90 Musée à double vocation littéraire et médicale, maison d’enfance de Gustave Flaubert qui y est né le 12 décembre 1821. Collections variées qui présentent des objets uniques : lit de malades à 6 places, mannequin d’accouchement du XVIIIe siècle, perchoir à sangsues…

© Yohann Deslandes/RMM